Футболист Смольников прокомментировал назначение Семака на пост главного тренера «Зенита»
«Назначение Семака — отличная новость для всех нас. Пользуясь случаем, поздравляю его с возвращением в «Зенит». Дай бог ему побольше побед», — заявил Смольников.
Он также отметил возвращение в основной состав экс-защитника сборной России Александра Анюкова.
«Ещё и Анюкова вернули в основную команду. Теперь Семак — главный тренер, и ему виднее», — сказал Смольников.
Ранее сообщалось, что руководство санкт-петербургского «Зенита» одобрило идею возвращения бывшего игрока команды, капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова.