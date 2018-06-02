Футболист Смольников прокомментировал назначение Семака на пост главного тренера «Зенита»

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Защитник «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал назначение на пост главного тренера санкт-петербургского клуба Сергея Семака.

«Назначение Семака — отличная новость для всех нас. Пользуясь случаем, поздравляю его с возвращением в «Зенит». Дай бог ему побольше побед», — заявил Смольников.

Он также отметил возвращение в основной состав экс-защитника сборной России Александра Анюкова.

«Ещё и Анюкова вернули в основную команду. Теперь Семак — главный тренер, и ему виднее», — сказал Смольников.

Ранее сообщалось, что руководство санкт-петербургского «Зенита» одобрило идею возвращения бывшего игрока команды, капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова.

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