Васильев раскритиковал руководство СБР за выбор состава сборной России на сезон-2018/19

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР) за выбор состава национальной команды на сезон-2018/19.

«Сложно сказать, чего с этим составом можно добиться. Есть совершенно очевидные кандидатуры, а есть вопросы по некоторым спортсменам, которые не попали никуда. Это удивительно! Хочу услышать объяснения и президента СБР, и главного тренера сборной», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Эксперт удивился отсутствию в составе Василия Томшина и включению в резервный список Игоря Малиновского. Он также оказался в недоумении от вызова Семёна Сучилова.

«Томшина вообще нет нигде, хотя говорили, что он должен быть в основе. Малиновский оказался последним в резервном составе. Я не понимаю этого. Ещё один момент — Сучилов. На каком основании он оказался в основном составе, если даже в резерв не очень попадает? Это всё очень странно», — сказал Васильев.

Ранее СБР во главе с президентом Владимиром Драчёвым утвердил состав сборной России на следующий сезон.

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