Васильев раскритиковал руководство СБР за выбор состава сборной России на сезон-2018/19
«Сложно сказать, чего с этим составом можно добиться. Есть совершенно очевидные кандидатуры, а есть вопросы по некоторым спортсменам, которые не попали никуда. Это удивительно! Хочу услышать объяснения и президента СБР, и главного тренера сборной», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».
Эксперт удивился отсутствию в составе Василия Томшина и включению в резервный список Игоря Малиновского. Он также оказался в недоумении от вызова Семёна Сучилова.
«Томшина вообще нет нигде, хотя говорили, что он должен быть в основе. Малиновский оказался последним в резервном составе. Я не понимаю этого. Ещё один момент — Сучилов. На каком основании он оказался в основном составе, если даже в резерв не очень попадает? Это всё очень странно», — сказал Васильев.
Ранее СБР во главе с президентом Владимиром Драчёвым утвердил состав сборной России на следующий сезон.