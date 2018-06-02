Футболист «Манчестер Сити» Зинченко: мне не предлагали выступать за сборную России

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что ему не предлагали выступать за национальную команду России.

«Всё было только на уровне слухов. Мне никто не предлагал играть за сборную России, не предлагал российский паспорт. Если такие разговоры и были, то меня они не касались, ничего такого я не слышал», — приводит слова Зинченко «Вацко Light».

Футболист переехал в Россию в 2014 году. В сезоне-2015/16 Зинченко выступал в клубе «Уфа» Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете игроков из Западной и Восточной Европы.