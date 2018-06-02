Футболист «Манчестер Сити» Зинченко: мне не предлагали выступать за сборную России
«Всё было только на уровне слухов. Мне никто не предлагал играть за сборную России, не предлагал российский паспорт. Если такие разговоры и были, то меня они не касались, ничего такого я не слышал», — приводит слова Зинченко «Вацко Light».
Футболист переехал в Россию в 2014 году. В сезоне-2015/16 Зинченко выступал в клубе «Уфа» Российской футбольной премьер-лиги.
Ранее полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал о разнице в менталитете игроков из Западной и Восточной Европы.