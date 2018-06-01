СМИ: Украинские комментаторы отказываются освещать ЧМ-2018 по футболу на телеканале «Интер»

Украинские комментаторы отказываются освещать чемпионат мира по футболу 2018 года на телеканале «Интер».

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, телеканал находится в поисках комментаторов для трансляций матчей мундиаля, однако многие отказываются от предложений.

«Я скорее пойду закрывать канал «Интер», чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», — заявил один из известных украинских телекомментаторов Денис Босянок.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Интер» будет транслировать матчи ЧМ-2018.