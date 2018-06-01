СМИ: ПСЖ отложил объявление о подписании контракта с Буффоном из-за ожидания вердикта по его дисквалификации

Французский «Пари Сен-Жермен» пока не объявляет о подписании контракта с бывшим вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, так как руководство клуба ждёт, каким будет срок дисквалификации итальянца.

Об этом сообщает Mediaset Premium.

Буффон был удалён за грубые высказывания в адрес арбитра четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» Майкла Оливера и может получить дисквалификацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на несколько встреч.

Отмечается, что стороны уже согласовали двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Буффон объявит о контракте с ПСЖ.