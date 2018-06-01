ХК СКА подарил именные свитера Деппу, Куперу и Перри

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подарил именные свитера членам музыкальной группы Hollywood Vampires Джонни Деппу, Элису Куперу и Джо Перри.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Трансферные бомбы. Легионерские позиции на сезон-2018/19 в СКА закрыты. Let's rock!» — написано на странице СКА в Twitter.

Концерт Hollywood Vampires прошёл 30 мая в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль с Джонни Деппом попал в ДТП.