СМИ: «Краснодар» поспорит с «Хаддерсфилдом» за футболиста «Лилля» Бензия
Нападающий французского футбольного клуба «Лилль» Яссин Бензия может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает L’Equipe.
По информации издания, на 23-летнего форварда претендуют «Краснодар» и английский «Хаддерсфилд Таун».
В прошедшем сезоне французской Лиги 1 алжирец забил один гол и сделал пять результативных передач в 31 матче.
Ранее сообщалось, что ПФК ЦСКА и Бибрас Натхо не договорились по новому контракту.
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