Непомнящий возглавит клуб ФНЛ «Балтика»

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Валерий Непомнящий станет главным тренером калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика».

Как сообщает пресс-служба клуба, договорённость с российским наставником была достигнута 1 июня, в ближайшее время он подпишет контракт.

Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

Непомнящий прокомментировал своё назначение, заявив, что ему понравились амбиции руководителей «Балтики» и созданные в Калининградской области условия для развития футбола.

Последним местом работы Непомнящего была «Томь», которую он покинул в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Гунько покинул пост главного тренера ФК «Спартак-2».

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