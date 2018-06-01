Непомнящий возглавит клуб ФНЛ «Балтика»

Валерий Непомнящий станет главным тренером калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика».

Как сообщает пресс-служба клуба, договорённость с российским наставником была достигнута 1 июня, в ближайшее время он подпишет контракт.

Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

Непомнящий прокомментировал своё назначение, заявив, что ему понравились амбиции руководителей «Балтики» и созданные в Калининградской области условия для развития футбола.

Последним местом работы Непомнящего была «Томь», которую он покинул в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Гунько покинул пост главного тренера ФК «Спартак-2».