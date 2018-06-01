Агент футболиста «Зенита» Дриусси прокомментировал сообщения об интересе со стороны «Ромы»

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Агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси Густаво Педросо прокомментировал информацию СМИ об интересе к его клиенту со стороны итальянской «Ромы».
Агент футболиста «Зенита» Дриусси прокомментировал сообщения об интересе со стороны «Ромы»
  • Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси
  • globallookpress.com

«Со стороны других клубов не было ни официальных контактов, ни формального интереса. Приоритетом Дриусси является «Зенит» и предстоящая предсезонная подготовка», — приводит слова Педросо Calciomercato.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что клуб «Рома» нацелен на приобретение Дриусси.

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