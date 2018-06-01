СМИ: «Рома» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Дриусси

Итальянский футбольный клуб «Рома» нацелен на приобретение аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

Как сообщает Forzaroma, переходу 22-летнего футболиста может поспособствовать тот факт, что «Зенит» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Отмечается, что сумма трансфера аргентинца может составить около €12 млн.

Дриусси перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что Олег Шатов вернётся из «Краснодара» в «Зенит».