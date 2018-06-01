СМИ: «Рома» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Дриусси
- Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси
- globallookpress.com
Как сообщает Forzaroma, переходу 22-летнего футболиста может поспособствовать тот факт, что «Зенит» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Отмечается, что сумма трансфера аргентинца может составить около €12 млн.
Дриусси перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года.
Ранее сообщалось, что Олег Шатов вернётся из «Краснодара» в «Зенит».