СМИ: «Рома» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Дриусси

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Итальянский футбольный клуб «Рома» нацелен на приобретение аргентинского нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.
СМИ: «Рома» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Дриусси
  • Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси
  • globallookpress.com

Как сообщает Forzaroma, переходу 22-летнего футболиста может поспособствовать тот факт, что «Зенит» не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Отмечается, что сумма трансфера аргентинца может составить около €12 млн.

Дриусси перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что Олег Шатов вернётся из «Краснодара» в «Зенит».

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