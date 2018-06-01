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Экс-футболист ЦСКА: поражение от Австрии добавит сборной России спортивной злости

1 июня 2018, 08:50
Экс-футболист ЦСКА: поражение от Австрии добавит сборной России спортивной злости
/ Reuters

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение сборной России в контрольном матче с командой Австрии.

«Сборная Австрии произвела очень хорошее впечатление. Крепкая команда с достаточно высоким уровнем игры. В их составе выделяется Марко Арнаутович — очень сильный игрок, наличие которого в составе повышает общий уровень команды», — приводят слова Криченко «Известия».

Он отметил, что сборная России могла бы сыграть контрольный матч со сборной из второй сотни рейтинга ФИФА и разгромить её, но это не принесло бы никакой пользы.

«Это только сильнее повлияло бы на футболистов. Они начали бы понимать, что им специально подбирают слабых соперников, чтобы они победили. Это могло бы негативно сказаться на их психологическом состоянии. Пусть не выиграли, но сыграли с достойной сборной. Это поражение добавит им спортивной злости», — добавил бывший форвард ЦСКА.

Ранее Станислав Черчесов высказал мнение насчёт поражения сборной России в матче с Австрией.


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