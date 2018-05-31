В Москве планируют построить шесть футбольных полей до 2020 года

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В Москве планируют ввести в эксплуатацию шесть футбольных полей до 2020 года. Они появятся в каждом округе. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Строительство новых площадок позволит повысить уровень подготовки наших спортсменов. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию три футбольных поля», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

В 2018 году они откроются в спортивно-адаптивной школе №80, спортшколе «Трудовые резервы» и спортшколе №112 «Спутник».

Все поля оснастят мобильными трибунами. Рядом будут располагаться административные здания с кабинетами для персонала и вспомогательными помещениями, раздевалками, тренировочными залами, буфетами.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МВД России Владимир Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018.

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