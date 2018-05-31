Блинкова и Градецка проиграли Кужмовой и Рыбариковой в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос»

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Россиянка Анна Блинкова и чешка Люция Градецка проиграли словачкам Виктории Кужмовой и Магдалене Рыбариковой в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос» и завершили выступление на турнире.

Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6, 5:7.

Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Следующими соперницами Виктории и Магдалены станут американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке.

Ранее сообщалось, что Касаткина и Гаврилова проиграли Хибино и Калашниковой в первом круге парного турнира «Ролан Гаррос».

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