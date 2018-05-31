Газзаев прокомментировал уход Зидана из «Реала»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал уход Зинедина Зидана из клуба «Реал».

«Я думаю, что Зидан правильно сделал. Всё-таки три года работы в одном из лучших в мире клубов, таком как мадридский «Реал», клубе, который ставит только максимальные задачи», — сказал Газзаев.

По его словам, Зидан вправе принимать такое решение, он честно отработал и показал результат, который останется в истории «Реала».

Как отметил Газзаев, если команда не становится чемпионом Испании или не выигрывает Лигу чемпионов, то для неё это будет считаться крайне неудачным сезоном.

«Дай бог, чтобы каждый тренер уходил из клуба, оставляя в таком состоянии свою команду — непобеждённой», — добавил он.

Ранее Зидан рассказал о причинах ухода из «Реала».

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