Церемония вручения наград ФИФА в 2018 году пройдёт в Лондоне

Церемония вручения наград по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе награждение лучшего игрока года, пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Лондон — это страстный футбольный город в стране с великим футбольным наследием. Лондон вновь станет отличным местом для проведения церемонии вручения наград ФИФА», — сказал заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан.

Он отметил, что ФИФА рада снова вернуться в Лондон для проведения церемонии. В 2017 году награды также были вручены в британской столице.

Ранее сообщалось, что ФИФА исключила судью из Саудовской Аравии из списка арбитров ЧМ-2018.