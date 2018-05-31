Церемония вручения наград ФИФА в 2018 году пройдёт в Лондоне

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Церемония вручения наград по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе награждение лучшего игрока года, пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Лондон — это страстный футбольный город в стране с великим футбольным наследием. Лондон вновь станет отличным местом для проведения церемонии вручения наград ФИФА», — сказал заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан.

Он отметил, что ФИФА рада снова вернуться в Лондон для проведения церемонии. В 2017 году награды также были вручены в британской столице.

Ранее сообщалось, что ФИФА исключила судью из Саудовской Аравии из списка арбитров ЧМ-2018.

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