Тренер юношеской сборной России по боксу: девочки впервые выступали на ЮЧЕ в данной возрастной категории

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Главный тренер мужской юношеской команды Виктор Волков прокомментировал выступление российских юниоров на юношеском чемпионате Европы среди атлетов не старше 13—14 лет, который проходил в Болгарии.

«Девочки данного возраста впервые участвовали в подобных соревнованиях. Результат говорит сам за себя. Мы очень рады такому выступлению. 14 золотых, три серебряные и три бронзовые медали — отличный результат для юношей. На другое мы и не настраивались. Потому что мы из России», — сказал Волков.

Ранее в Федерации бокса России прокомментировали успешное выступление российских юниоров на чемпионате Европы в Болгарии.

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