Экс-футболист ЦСКА Хонда попал в состав сборной Японии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Японии по футболу обнародовал состав команды на чемпионате мира 2018 года в России.

В итоговый список команды попал бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, сообщает B/R Football.

Окончательная заявка из 23 игроков выглядит следующим образом:

— голкиперы: Эйи Кавасима, Масааки Хигасигучи, Косуке Накамура;

— защитники: Юто Нагатомо, Томоаки Макино, Майя Йосида, Хироки Сакаи, Готоку Сакаи, Ген Шожи, Ватару Эндо, Наомиси Уеда;

— полузащитники: Макото Хасебе, Кейсуке Хонда, Такаси Инуи, Синдзи Кагава, Хотару Ямагучи, Генки Харагучи, Такаси Усами, Гаку Сибасаки, Риота Осима;

— нападающие: Синдзи Окадзаки, Юя Осако, Йосинори Муто.

Сборная Японии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Колумбии, Польши и Сенегала.

Ранее сборная Японии по футболу потерпела поражение от национальной команды Ганы в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.