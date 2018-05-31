Игнашевич и Рауш занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу

Защитники Сергей Игнашевич и Константин Рауш занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Игнашевич провёл 90 минут в контрольном матче со сборной Австрии. Рауш не принимал в нём участия из-за проблем с мышцами спины.

Эта тренировка — заключительная на подготовительном сборе в Австрии. После неё россияне вернутся в Москву, где продолжат подготовку к домашнему чемпионату мира.

Ранее защитник Сергей Игнашевич стал самым возрастным футболистом в истории сборной России.