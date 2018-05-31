Вратарь «Вашингтона» Холтби признан первой звездой дня в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала трёх звёзд игрового дня.

По итогам второго матча финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз» были определены лучшие игроки.

Первой звездой дня был признан вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший 37 из 39 бросков по своим воротам. Он также отметился суперсейвом за две минуты до финальной сирены, сообщает пресс-служба НХЛ.

Второй звездой стал одноклубник Холтби нападающий Ларс Эллер, на счету которого гол и две результативные передачи.

Тройку лучших замкнул нападающий «Вегаса» Джеймс Нил, забросивший одну шайбу.

Ранее шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём отреагировал на травму российского партнёра по команде Евгения Кузнецова во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

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