Гончаренко назвал футболистов ЦСКА, кому нужно поставить памятник
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, нужно ли ставить памятник защитникам Сергею Игнашевичу, а также Василию и Алексею Березуцкому.
«По-моему, да. И Игорю Акинфееву вместе с ними», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».
В блиц-опросе он предпочёл российского вратаря Игоря Акинфеева итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в чём секрет высокого уровня игры Акинфеева.
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