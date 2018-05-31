Главный тренер ЦСКА рассказал, в чём секрет высокого уровня игры Акинфеева

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, в чём секрет высокого уровня игры вратаря Игоря Акинфеева.

«У Акинфеева суперпрофессиональное отношение к себе, включая жёсткий контроль веса. Понимание, что такое собственное здоровье и подготовка к игре, правильное планирование отдыха. У него уникальные игровые качества. Когда он на тренировке заводится, ему практически невозможно забить. Тащит всё подряд, и ты понимаешь, что к Акинфееву вообще не может быть никаких вопросов. У человека такие задатки, у него есть всё», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Тренер ЦСКА был бы не против отъезда Акинфеева в лучшие европейские чемпионаты, но, по его мнению, необходимо уважать решение вратаря остаться в родном клубе.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде невозможен такой конфликт, какой был у Станислава Черчесова с Игорем Денисовым в московском «Динамо».

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