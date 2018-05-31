Гончаренко сказал, что опытные футболисты ЦСКА могут обсудить тренерские решения после матча

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что в команде невозможен конфликт, какой в своё время был у Станислава Черчесова с Игорем Денисовым в московском «Динамо».

Он сказал, что опытные футболисты ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Игорь Акинфеев могут обсудить тренерские решения на следующий день после матча.

«Тут надо понять вот что. Наши глыбы — Игнашевич, братья, Акинфеев — на следующий день после игры всегда могут подойти и в спокойной атмосфере сказать: «Михалыч, может, надо было по-другому сыграть?» Но на эмоциях после первого тайма они себе такого никогда не позволят», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Он также рассказал, как реагирует на вопросы футболистов.

«Я, в свою очередь, отвечаю на их вопросы, спокойно объясняю, почему я так поступил. Могу и согласиться с их мнением», — сказал Гончаренко.

Ранее тренер ЦСКА рассказал, кто заменит шведа Понтуса Вернблума в следующем сезоне.

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