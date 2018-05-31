Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Слесаренко: Ласицкене по силам побить мировой рекорд

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту 2004 года Елена Слесаренко считает, что российская прыгунья Мария Ласицкене способна установить новый мировой рекорд.

На данный момент лучшее достижение принадлежит представительнице Болгарии Стефке Костадиновой. В 1987 году она преодолела планку высотой 2,09 метра.

«Я очень хочу, чтобы именно Маше удалось побить мировой рекорд. Ей это по силам, но будет очень непросто. Должно сложиться всё: и физическая форма, и погодные условия, и настроение», — цитирует Слесаренко ТАСС.

Она также предположила, когда Ласицкене сможет побить рекорд Костадиновой.

«И произойдёт это, думаю, на важных соревнованиях — чемпионате мира, Европы или на Олимпийских играх», — добавила Слесаренко.

Ранее действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила о своей готовности принять участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который пройдёт в Берлине, под нейтральным флагом.

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