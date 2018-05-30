СМИ: Футболист «Боруссии» Сократис согласовал условия контракта с «Арсеналом»

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Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос согласовал условия контракта с лондонским «Арсеналом».

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Kicker.

Греческий футболист на следующей неделе пройдёт медицинское обследование, после которого он подпишет контракт до 30 июня 2021 года.

Сумма трансфера, по версии издания, составит около €17 млн. Сторонам осталось согласовать последние детали трансфера.

Ранее известный футбольный агент Шандор Варга ответил на вопрос, может ли полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин перейти в лондонский «Арсенал».

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