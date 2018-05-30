Гаджиев считает, что решение о не вызове Глушакова в сборную далось Черчесову не просто

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение, что решение о не вызове полузащитника Дениса Глушакова в сборную России по футболу было не простым для наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«Конкуренция на этой позиции очень высокая. Не думаю, что кандидатура Глушакова не учитывалась. Он показал себя с самой хорошей стороны как в клубе, так и в сборной, заслужил уважение тренерского штаба. Думаю, решение не вызывать Дениса далось ему очень тяжело. Видимо, какие-то игроки оказались национальной команде нужнее», — рассказал Гаджиев RT.

Глушаков не был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, но вошёл в список резервистов.

Ранее Гаджиев высказал мнение о шансах Сергея Игнашевича стать основным защитником сборной России.