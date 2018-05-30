В Сеченовском мединституте опровергли сообщения о выселении студентов из-за ЧМ по футболу

В Первом МГМУ им. Сеченова опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что студентов якобы принудительно выселяют из общежития на летний период из-за предстоящего чемпионата мира по футболу.

В пресс-службе Первого МГМУ заявили RT, что информация не соответствует действительности, а выселение связано с ремонтом корпуса общежития для комфортного проживания студентов.

«Сейчас ведётся ремонт общежития №3 по ул. 11-я Парковая, д. 5. Первый этап капитального ремонта уже завершён... Полностью ремонт планируется завершить к началу учебного года. В результате капитального ремонта, проведённого с заменой инженерных коммуникаций, студентам будут предоставлены гораздо более комфортные, чем ранее, условия проживания: двухместное размещение — жилые блоки для двух, а не четырёх человек, большие кухни, санузлы с гигиеническими комнатами», — рассказали в университете.

Остальным студентам, в основном обучающимся по целевому набору, будет предоставлена возможность досрочно сдать сессию и пройти практику в регионах, добавили в пресс-службе. При этом по желанию студентам может быть предоставлено временное размещение в общежитиях других вузов Москвы, с которыми Сеченовский университет имеет соответствующие договорные отношения.

Отмечается, что сам процесс выселения полностью соответствует нормам, со студентами «ведётся персональная работа по вариантам размещения, ведь забота о студентах — одна из приоритетных задач вуза».

Осенью 2017 года появились сообщения о том, что часть студенческих общежитий будет передана на время чемпионата силовикам (МВД и Росгвардии).