ФИФА исключила судью из Саудовской Аравии из списка арбитров ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение об исключении из числа арбитров чемпионата мира — 2018 судьи Фахада Аль-Мирдаси.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отмечается, что помощники Аль-Мирдаси — Мохаммед аль-Абакри и Абдула аль-Шалваи — также были исключены из списка арбитров чемпионата мира.

Аль-Мирдаси был пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Саудовской Аравии за то, что требовал денег за обеспечение победы одной из команд в финале Кубка короля между клубами «Аль-Файсали» и «Аль-Иттихад».

Ранее сообщалось, что ФИФА 30 мая организует встречу с представителями кандидатов на проведение ЧМ-2026.