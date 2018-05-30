Гаджиев высказал мнение о шансах Игнашевича стать основным защитником сборной России

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев высказал мнение о шансах защитника Сергея Игнашевича стать игроком основного состава сборной России по футболу.

«Уровень мастерства и опыт Игнашевича позволяют называть его реальным кандидатом на место в числе 11 игроков основы. Многое зависит от состояния остальных спортсменов и того, по какой схеме будет действовать Станислав Черчесов», — рассказал Гаджиев RT.

Он отметил, что существует информация, согласно которой, на сборах наигрывается формация с двумя центральными защитниками.

«Не удивлюсь, если Сергей выйдет на поле с первых минут, но его функции претерпят некоторые изменения. Он потерял скорость, но остальные его качества остались на высоком уровне. Он может выполнять важную роль для команды», — добавил специалист.

Ранее Гаджиев поделился ожиданиями от контрольного матча Россия — Австрия.