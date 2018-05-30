Тихонов: перед Поздняковым стоит задача собрать команду и объединить федерации

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал избрание Станислава Позднякова новым главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Перед Поздняковым стоит задача — собрать команду. 170 человек сейчас сидят на зарплате, бездельников! И самое главное — объединить федерации», — приводит слова Тихонова НСН.

Он отметил, что, на его взгляд, кадровая политика в России является самой большой проблемой в отечественном спорте.

«Надо набрать профессиональную команду и дать ей свободу для работы. Сколько видов спорта мы потеряли!» — подытожил олимпийский чемпион.

Ранее Поздняков заявил, что борьба с допингом должна стать приоритетом ОКР.

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