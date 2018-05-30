Команда RT приняла участие в фитнес-фестивале «Стань человеком»
- RT
Фестиваль ежегодно организует компания Reebok. Мероприятие состоялось 26 и 27 мая.
Команда телеканала RT также приняла участие в соревнованиях. Полосу препятствий участники прошли за 1 час 20 минут 52 секунды.
Забег «Стань человеком» прошёл в Москве уже в десятый раз. Участникам предстояло пробежать трассу протяжённостью почти 8 км и преодолеть 13 испытаний.
В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать желающие старше 18 лет. Средний возраст участников забегов — около 25 лет.
- RT