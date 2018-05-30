Маскерано побил рекорд Дзанетти по количеству матчей за сборную Аргентины по футболу

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано побил рекорд завершившего карьеру защитника Хавьера Дзанетти по количеству матчей за национальную команду.

Об этом сообщает РИА Новости.

Маскерано в прошедшем товарищеском матче с Гаити появился на поле в составе сборной Аргентины в 143 раз в карьере.

Дзанетти сыграл в 145 встречах, однако Международная федерация футбола (ФИФА) три из них не сочла официальными.

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси позволил сборной Аргентины по футболу разгромить Гаити.