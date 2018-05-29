Эксперт оценил заявление главы МИД Литвы о ЧМ-2018 в России

Политолог и писатель Михаил Делягин в беседе с ФАН оценил заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

По словам эксперта, эти высказывания ярко характеризуют сегодняшнее состояние Литвы.

Как отметил Делягин, министр иностранных дел Литвы показывает, что у таких территорий, как Литва, «не может быть ни суверенитета, ни иностранных дел».

Ранее Линкявичюс назвал глупым решение провести ЧМ-2018 в России.

Также сообщалось, что глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.