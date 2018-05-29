Вратарь сборной России Джанаев рассказал, почему не сыграл за «Ростов» в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Вратарь сборной России по футболу и казанского «Рубина» Сослан Джанаев рассказал, как не смог сыграть за «Ростов» в матчах 1/8 финала Лиги Европы сезона-2016/17 с «Манчестер Юнайтед».

«До последнего готовился, хотел сыграть, но травма руки не позволила. Даже ездил в Испанию к доктору, который специализируется на плечах. Но никто не мог найти причину. Потом ещё врачи напортачили. Поставили неправильный диагноз, прописали программу. Сначала у меня болело в одном месте, а после боль пошла по всему телу: плечо, спина. Я не мог даже телефон с тумбочки взять», — приводит слова Джанаева Sport24.

Он также сказал, что у него не было шансов выйти на первый матч с МЮ. Однако, по словам врачей, вратарь мог сыграть в ответной встрече при соблюдении определённой программы. Джанаев заверил, что сделал всё, но этого оказалось недостаточно.

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