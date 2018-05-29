Кузнецов стал первым хоккеистом с 2010 года, набиравшим очки в 11 матчах подряд плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в первом матче финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».

Таким образом, россиянин набирает как минимум одно очко в 11-матче плей-офф подряд. Он стал первым игроком в НХЛ с 2010 года, кому удалось набрать очки в 11 играх плей-офф кряду. Восемь лет назад подобное удалось Джонатану Тэйвзу (13) и Йохану Франзену (12).

Всего на счету Кузнецова 25 очков в 20 матчах Кубка Стэнли — 2018.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды от «Вегас Голден Найтс» в первом матче финала Кубка Стэнли НХЛ.