СМИ: Большинство клубов чемпионата Украины по футболу замешаны в договорных матчах

10 из 12 клубов чемпионата Украины по футболу замешаны в договорных матчах.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «2+2».

По информации издания, только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» не замечены в подозрительных играх.

Отмечается, что «Ворскла», «Заря», «Карпаты», «Александрия», «Сталь», «Черноморец» и «Звезда» играли матчи с фиксированным результатом на уровне молодёжных команд, а «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес» проводили договорные встречи основными составами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря.