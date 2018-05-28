Футболист сборной Нигерии Симон пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Нападающий сборной Нигерии по футболу Мойзес Симон пропустит чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает ВВС.

По информации издания, причиной этого стала травма, которая преследовала игрока на протяжении месяца. Рентгеновский снимок показал, что повреждение оказалось серьёзным.

«Это печально, потому что он был важным игроком для нас во время квалификационных матчей», — заявил главный тренер национальной команды Нигерии Гернот Рор.

Ранее Дзагоев назвал большой потерей возможное отсутствие Салаха на ЧМ-2018 по футболу.