Футболистов будут наказывать жёлтой карточкой за требование видеоповтора

Короткая ссылка
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввёл новое правило в регламент соревнований.

Как сообщает пресс-служба организации, с сезона-2018/19 футболисты, которые будут показывать арбитру жест с требованием просмотра видеоповтора, будут наказаны жёлтой карточкой.

Кроме того, тренер и другие члены команды будут получать предупреждения без карточки за попытки проникновения в зону, где проходит просмотр и анализ видеоповтора.

Ранее Прядкин подтвердил, что двухматчевые раунды в Кубке России будут начинаться с 1/16 финала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить