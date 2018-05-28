Футболистов будут наказывать жёлтой карточкой за требование видеоповтора
Как сообщает пресс-служба организации, с сезона-2018/19 футболисты, которые будут показывать арбитру жест с требованием просмотра видеоповтора, будут наказаны жёлтой карточкой.
Кроме того, тренер и другие члены команды будут получать предупреждения без карточки за попытки проникновения в зону, где проходит просмотр и анализ видеоповтора.
Ранее Прядкин подтвердил, что двухматчевые раунды в Кубке России будут начинаться с 1/16 финала.