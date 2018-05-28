«Аэроэкспресс» введёт дополнительные ночные рейсы во время ЧМ-2018

«Аэроэкспресс» планирует ввести дополнительные ночные рейсы во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на сайт перевозчика.

«Мы прогнозируем пиковую нагрузку в этих числах, поэтому принято решение о назначении дополнительных рейсов», — заявил исполнительный директор компании Валерий Фёдоров.

Время движения будет продлено в ночь на 28 июня, 4 и 12 июля. В эти числа последний состав от Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево отправится в 3:00, из Шереметьева — в 2:30, от Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово — в 3:00, из Домодедова — в 2:00, от Киевского вокзала в аэропорт Внуково — в 2:30, из Внукова — в 2:00 мск.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.