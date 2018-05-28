В парке «Сокольники» установят огромную вувузелу в честь ЧМ-2018

В московском парке «Сокольники» установят огромную электрическую вувузелу в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Музыкальная трубка будет раскрашена в цвета российского флага.

«На время матчей российской сборной динамики будут транслировать матчи. Поклонники футбола или просто гости парка смогут поддержать наших футболистов громким гудком, когда они забьют гол», — заявил худрук парка Андрей Копосов.

Вувузела будет расположена на Фонтанной площади. Увидеть её можно с 13 июня. Она начнёт играть, если кто-то станет говорить или петь в микрофон.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону отремонтируют 29 старинных домов.