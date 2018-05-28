Жирков высказался о конфликте Денисова и Черчесова

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о конфликте главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с капитаном московского «Локомотива» Игорем Денисовым.

Оба футболиста работали под руководством специалиста в столичном «Динамо».

«Когда в раздевалке происходят такие вещи, стараюсь уйти в душевую или ещё куда-то. Там в тот момент и был. Но немножко, конечно, зацепил», — приводит слова Жиркова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в команде всё должен решать тренер, так как с него спрашивают за результат команды.

«Наверное, Гарик погорячился. Возможно, это было связано с тем, что мы играли с «Зенитом» и для него матч имел особое значение. Но дело футболиста — играть. А решать какие-то политические вопросы в клубе — это дело вышестоящих клубных структур», — добавил Жирков.

Ранее Жирков рассказал о трудностях работы с бывшим главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.