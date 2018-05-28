Стал известен размер призовых сборной Бразилии за победу на ЧМ-2018 по футболу

Стал известен размер призовых футболистов сборной Бразилии за победу в чемпионате мира 2018 года в России.
Игроки национальной команды получат по $1 млн в случае завоевания трофея, сообщает РИА Новости со ссылкой на Folha de S.Paulo.
$1 млн также заработает и тренерский штаб во главе с Тите. Остальные члены бразильской делегации на ЧМ-2018 получат меньшие суммы.
На ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
Ранее бывший защитник сборной Бразилии по футболу Кафу поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.