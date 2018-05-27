Геркус: Зидан уверенно встаёт в один ряд с самыми великими тренерами

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Мне очень нравится Юрген Клопп как личность. Нравится его характер, что выражается в агрессивном атакующем стиле команды. Но по его работе в «Ливерпуле» есть огромный вопрос. Его команда несбалансирована. У неё системно слабая защита и — сейчас это стало очевидно всем — слабые для больших задач вратари. Правильно устроенный клуб не дал бы Клоппу совершить таких ошибок при построении команды, но в Англии привыкли следовать традициям», — написал Геркус в своём Instagram.

Он отметил, что феномен наставника «Реала» Зинедина Зидана только предстоит осознать.

«Пока он уверенно встаёт в один ряд с самыми великими, мы можем только изумлённо аплодировать его «Реалу» — королям нашей футбольной вселенной. Они снова сделали это! Третий раз подряд!» — добавил президент «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов.