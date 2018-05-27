В сети прокомментировали сроки восстановления Салаха после травмы

В сети прокомментировали сроки восстановления нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

Бывший врач сборной СССР по футболу Зураб Орджоникидзе дал неутешительный прогноз, заявив, что Салаху потребуется операция.

«Могу выразить лишь своё предположение. Точный диагноз покажет только рентген. У Салаха — повреждение акромиально-ключичного сочленения. Оно соединяет ключицу и верхнюю часть лопатки. Возможно, даже с переломом. Но, скорее всего, там просто разрыв. В данном случае операция неизбежна. Просто так это не заживёт. Всё достаточно серьёзно. Восстановление весьма длительное», — цитирует Орджоникидзе «Спорт-Экспресс».

Позже о сроках восстановления спортсмена после травмы рассказал министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз.

«У Салаха диагностировано растяжение связок плечевого сустава. Продолжительность лечения составит две недели. Врачи сборной Египта контактируют с медицинским штабом «Ливерпуля». Реабилитацию Салах пройдёт в Англии, а затем присоединится к национальной команде на сборах в Италии. Мы огласим окончательную заявку сборной 4 июня, и Мохаммед в ней обязательно будет. Сейчас ему необходимо отдохнуть перед тем, как начать восстановление», — написал министр спорта на своей странице в Facebook.

Защитник сборной России Роман Нойштедтер выразил сожаление, что Салах может не сыграть во втором матче чемпионата мира 2018 года, в котором египетская национальная команда встретится с хозяевами турнира.

«Очень жаль, что он получил травму. Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира. Я всегда хочу с лучшими игроками играть. Мы готовимся к сборной Египта, а не к Салаху. Да, все знают, что он хороший игрок. Но и они играют в 11 человек на поле, а не только Салахом», — приводит слова Нойштедтера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Салах пропустит первый матч на ЧМ-2018 по футболу.