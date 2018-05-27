Капитан «Ливерпуля»: нам забили пару мячей, которые в другие дни не залетели бы в сетку

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Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Конечно, мы разочарованы. Мы хорошо постарались, чтобы забить и вернуться в игру, но допустили ошибки, а «Реал» был очень хорош. Первые 30 или 35 минут мы доминировали, подолгу владея мячом, имели пару шансов, но не воспользовались ими, что расстраивает», — приводит слова Хердерсона BBC.

Он отметил, что «Ливерпуль» верил, что им по силам победить.

«Но нам забили пару мячей, которые в другие дни не залетели бы в сетку», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, трижды подряд выигравшим Лигу чемпионов.

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