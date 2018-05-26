Халеп назвала уменьшение груди главной жертвой на пути к первой строчке рейтинга WTA

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Румынка Симона Халеп рассказала о главной жертве на пути к первому месту мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Операция по уменьшению груди в 2009 году стала главной жертвой на пути к первой строчке. Я решилась на неё ради тенниса. Возможно, это стало очень важным моментом, чтобы сегодня быть №1», — цитирует Халеп Sports Illustrated.

По словам спортсменки, тогда она не чувствовала, что жертвует собой, так как очень любит теннис.

Кроме того, Халеп подчеркнула, что не испытывает никакого давления перед стартом турнира «Ролан Гаррос» в Париже.

Первая игра представительницы Румынии состоится 28 мая, её соперницей станет американка Элисон Риске.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова обыграла Цибулкову в финале теннисного турнира в Страсбурге.

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