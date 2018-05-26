Свищёв считает, что все обвинения в адрес России направлены на нагнетание атмосферы перед ЧМ-2018 по футболу

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT заявил, что все обвинения в адрес России направлены на нагнетание атмосферы в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Совсем недавно были обнародованы результаты расследования по крушению малайзийского Boeing на Украине. Почему это было сделано именно сейчас? Из-за чемпионата мира. Это тоже часть кампании, направленной против мундиаля в России. Уверен, нарастание напряжённости продолжится вплоть до окончания чемпионата мира. Поэтому стоит ждать новых заявлений от иностранных СМИ, которые будут раз за разом находить везде русский след», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он прокомментировал нападение футбольных хулиганов на болельщиков английского «Ливерпуля» в одном из ресторанов Киева.