Каррера рассказал, в чём российский футбол лучше итальянского

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, в чём российский футбольный чемпионат превосходит итальянский.

«Российский чемпионат несколько уступает итальянскому, но он гораздо дальше продвинулся в вопросах недопустимости расизма. Я никогда не слышал оскорблений расистского характера в отношении игроков или других болельщиков», — цитирует Карреру CalcioNapoli24.

Специалист отметил, что Российская футбольная премьер-лига повышает свой уровень и что он заметил улучшение тактики.

Ранее сообщалось, что британские СМИ подозревают российских фанатов в причастности к нападению на болельщиков «Ливерпуля» в Киеве.

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