Алаев рассказал о своём отношении к заметкам в британских СМИ о предстоящем ЧМ-2018 по футболу

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, как относится к материалам в британских СМИ о предстоящем чемпионате мира 2018 года.

«К большинству заметок в СМИ, особенно английских, я отношусь спокойно, а зачастую с иронией. Мы работаем, Россия выполнит все обязательства, и я уверен, что в плане безопасности вопросов точно не будет. А лишний раз комментировать жёлтую прессу Англии не хочется», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Он отметил, что болельщиков со всего мира в России ждут «комфортабельные отличные условия для посещения матчей».

Ранее сообщалось, что Сорокин возглавил оргкомитет по подготовке к ЧЕ по футболу «Россия-2020».