РУСАДА за четыре месяца взяло более 200 допинг-проб у российских футболистов

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло более 200 допинг-проб у игроков, выступающих в России, с января по апрель 2018 года.

«По линии РУСАДА в 2017 году взято 114 проб, за четыре месяца 2018 года — уже более 200», — цитирует Безуглова ТАСС.

Он отметил, что представители Международной федерации футбола (ФИФА) взяли около 100 проб с 2017 года, а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не менее 300 проб. УЕФА проверяет футболистов после каждого матча еврокубков.

Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал результат расследования ФИФА по допинговым делам игроков команды.