Боец UFC Диас арестован по обвинению в домашнем насилии
Диас душил свою девушку и избивал её, сообщает MMAFighting.
В настоящее время спортсмен находится под следствием в тюрьме, ему назначен залог в $18 тыс. Первое слушание по делу намечено на 26 мая.
Ник Диас не принимал участия в UFC с 2015 года, после того как в его анализах были обнаружены следы запрещённых препаратов — каннабиоидов.
Ранее боец UFC американка Пейдж Ванзант заявила, что была вынуждена сменить фамилию после изнасилования в подростковом возрасте.