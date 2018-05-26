Боец UFC Диас арестован по обвинению в домашнем насилии

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ник Диас арестован полицией Лас-Вегаса по обвинению в домашнем насилии.

Диас душил свою девушку и избивал её, сообщает MMAFighting

В настоящее время спортсмен находится под следствием в тюрьме, ему назначен залог в $18 тыс. Первое слушание по делу намечено на 26 мая.

Ник Диас не принимал участия в UFC с 2015 года, после того как в его анализах были обнаружены следы запрещённых препаратов — каннабиоидов.

Ранее боец UFC американка Пейдж Ванзант заявила, что была вынуждена сменить фамилию после изнасилования в подростковом возрасте.

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